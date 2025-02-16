Оппозиция Аргентины требует импичмента Милея из-за скандала с криптовалютой

Оппозиция Аргентины настаивает на импичменте президента страны Хавьера Милея, обвиняя его в мошенничестве из-за потерявших деньги простых граждан. Проблемы главе государства создала его же публикация о криптовалюте, сообщила партия «Союз за родину».

Скандал разгорелся из-за поста Милея в X об одной из криптовалют. Сразу после публикации президента её стоимость подскочила, а затем также резко упала. Оказалось, что многие аргентинцы решили вложиться в валюту «по рекомендации» главы государства и потеряли деньги. А Милей после скандала удалил сообщение, объяснив, что не был знаком с деталями проекта и решил больше не распространять о нём информацию.