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Регион
16 февраля, 06:04

Оппозиция Аргентины требует импичмента Милея из-за скандала с криптовалютой

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Оппозиция Аргентины настаивает на импичменте президента страны Хавьера Милея, обвиняя его в мошенничестве из-за потерявших деньги простых граждан. Проблемы главе государства создала его же публикация о криптовалюте, сообщила партия «Союз за родину».

«Участие Милея в преступлении, связанном с мошенничеством с криптовалютой, является крайне серьезным. Это беспрецедентный скандал», — негодует партия и обещает представить предложение об импичменте президента.

Скандал разгорелся из-за поста Милея в X об одной из криптовалют. Сразу после публикации президента её стоимость подскочила, а затем также резко упала. Оказалось, что многие аргентинцы решили вложиться в валюту «по рекомендации» главы государства и потеряли деньги. А Милей после скандала удалил сообщение, объяснив, что не был знаком с деталями проекта и решил больше не распространять о нём информацию.

Президент Аргентины Хавьер Милей получил гражданство Италии
Президент Аргентины Хавьер Милей получил гражданство Италии

Президент Аргентины Хавьер Милей сразу после инаугурации 10 декабря 2023 года выступил за шоковые реформы в экономике. После этого страну захлестнули масштабные протесты, но глава государства не стал отказываться от озвученных планов. Президент провёл реформы в сфере университетского образования, из-за чего более миллиона человек по всей стране снова вышли на протесты.

Андрей Бражников
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