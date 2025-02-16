Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 07:26

Морская, гималайская или йодированная: Диетолог выбрала самую полезную соль

Врач Мухина рекомендовала россиянам использовать йодированную соль

Сегодня на прилавках магазинов можно найти разные виды соли: чёрную, гималайскую, морскую, йодированную, экстра и другие. Однако мало кто знает, что по пищевой ценности и наличию микроэлементов они мало чем отличаются друг от друга, зато заставляют потребителя переплачивать.

Но это ещё полбеды. Как отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, зачастую россияне покупают фальсификат, особенно если речь идёт о черной или четверговой соли. А гималайскую нередко подкрашивают марганцовкой. Морская соль и вовсе опасна для здоровья, считает собеседница радио Sputnik.

«Сейчас существует проблема микропластика, который в наночастицах оседает даже в морской соли, и мы его съедаем, а он из организма не выводится. В океане уже целые острова из пластика, он разлагается на частицы, которые попадают в соль при выпаривании, и от них невозможно очистить продукт», — предупредила эксперт.

По её словам, наиболее полезной солью является йодированная, которая полностью удовлетворяет суточную потребность в йоде у жителей средней полосы России. Диетолог подчеркнула, что при покупке обычной соли нет рисков переплатить за фальсификат или отравиться микропластиком.

Названы продукты, которые помогают предотвратить болезни сердца
Названы продукты, которые помогают предотвратить болезни сердца

Ранее россиян предупредили о вреде полного отказа от соли. Также врач объяснила, можно ли умереть, если каждый день есть чипсы. В свою очередь, косметолог назвала самые опасные продукты, забирающие всю жизнь из кожи.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar