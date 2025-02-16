Морская, гималайская или йодированная: Диетолог выбрала самую полезную соль
Врач Мухина рекомендовала россиянам использовать йодированную соль
Сегодня на прилавках магазинов можно найти разные виды соли: чёрную, гималайскую, морскую, йодированную, экстра и другие. Однако мало кто знает, что по пищевой ценности и наличию микроэлементов они мало чем отличаются друг от друга, зато заставляют потребителя переплачивать.
Но это ещё полбеды. Как отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, зачастую россияне покупают фальсификат, особенно если речь идёт о черной или четверговой соли. А гималайскую нередко подкрашивают марганцовкой. Морская соль и вовсе опасна для здоровья, считает собеседница радио Sputnik.
«Сейчас существует проблема микропластика, который в наночастицах оседает даже в морской соли, и мы его съедаем, а он из организма не выводится. В океане уже целые острова из пластика, он разлагается на частицы, которые попадают в соль при выпаривании, и от них невозможно очистить продукт», — предупредила эксперт.
По её словам, наиболее полезной солью является йодированная, которая полностью удовлетворяет суточную потребность в йоде у жителей средней полосы России. Диетолог подчеркнула, что при покупке обычной соли нет рисков переплатить за фальсификат или отравиться микропластиком.
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