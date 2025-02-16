Вслед за «Сигма-боем»: В ГД призвали продолжать «захватывать» Запад российской музыкой

В Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в общественных местах, а также по радио и телевидению. Такое предложение в беседе с корреспондентом Life.ru озвучил депутат Борис Чернышов.

Парламентарий отметил, что российские музыкальные хиты не уступают иностранным, а также напомнил, что на Западе любят русскую музыку. Яркий тому пример — завирусившийся в мировых чартах «Сигма-бой». Наш собеседник предложил повысить долю ротации российских песен в ресторанах, торговых центрах, фитнес-клубах, магазинах и других общественных местах.

«Это удивительно, когда идёт День русской культуры, а играет Бейонсе. Это как минимум странно. Тем более мировой опыт говорит о том, что уже во Франции, к примеру, в общественных местах, на радио, телевидении не менее 40% должна быть французская музыка. Мы должны двигаться по этому пути. Тем более на Западе все «подсели» на «Сигма-бой». У нас есть хорошая музыка, её нужно продвигать», — призвал Чернышов.