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Регион
16 февраля, 11:19

Вслед за «Сигма-боем»: В ГД призвали продолжать «захватывать» Запад российской музыкой

Чернышов предложил увеличить ротацию российской музыки в общественных местах

В Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в общественных местах, а также по радио и телевидению. Такое предложение в беседе с корреспондентом Life.ru озвучил депутат Борис Чернышов.

Депутат ГД Борис Чернышов о продвижении российской музыки в общественных местах. Видео © Life.ru

Парламентарий отметил, что российские музыкальные хиты не уступают иностранным, а также напомнил, что на Западе любят русскую музыку. Яркий тому пример — завирусившийся в мировых чартах «Сигма-бой». Наш собеседник предложил повысить долю ротации российских песен в ресторанах, торговых центрах, фитнес-клубах, магазинах и других общественных местах.

«Это удивительно, когда идёт День русской культуры, а играет Бейонсе. Это как минимум странно. Тем более мировой опыт говорит о том, что уже во Франции, к примеру, в общественных местах, на радио, телевидении не менее 40% должна быть французская музыка. Мы должны двигаться по этому пути. Тем более на Западе все «подсели» на «Сигма-бой». У нас есть хорошая музыка, её нужно продвигать», призвал Чернышов.

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Напомним, что трек «Сигма-бой», ставший настоящим хитом по всему миру, раскритиковала немецкий депутат Европарламента Нэла Риль. Она разглядела в треке пропаганду пророссийских взглядов. В МИД РФ назвали это безумием и очередным свидетельством клинической русофобии. Украинская сторона, конечно же, не отстаёт от европолитика в борьбе с двумя написавшими вирусный трек школьницами. Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО также увидел в песне российскую пропаганду.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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