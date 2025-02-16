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16 февраля, 13:39

Карлсон рассмеялся после заявления Орбана о стерпевшей подрыв «Севпотоков» ФРГ

Такер Карлсон смеётся над словами Виктора Орбана о том, что Германия молча стерпела диверсию на «Северных потоках». Обложка © tuckercarlson.com

Такер Карлсон смеётся над словами Виктора Орбана о том, что Германия молча стерпела диверсию на «Северных потоках». Обложка © tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон рассмеялся после заявления главы правительства Венгрии Виктора Орбана о Германии, молча стерпевшей подрыв «Северных потоков». Интервью с политиком можно посмотреть на сайте публициста.

Телеведущий задал собеседнику вопрос о том, почему НАТО продолжает существовать, после того как крупнейшая страна альянса — Штаты — организовала «акт промышленного терроризма» в отношении второго по размеру и значению государства блока — Германии. Как говорится, ответ «убил».

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия»,пояснил венгерский лидер.

После подобного заявления Карслон рассмеялся, спрятав лицо за ладонью. Как можно услышать на записи интервью, публика в зале тоже нашла эти слова уморительными.

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Можно подумать, что над Германией насмехаются только настроенные против нынешнего курса ЕС Виктор Орбан и Такер Карлсон, но это не совсем так. Берлину достаётся даже от союзников по объединению: ранее польский президент Анджей Дуда призвал и вовсе демонтировать «Северные потоки», чтобы «у Германии не было соблазна спасти свою экономику». Комментировать — только портить.

Напомним, «Северные потоки» подорвали 26 сентября 2022 года. Страны ЕС приступили к расследованию, однако российскую сторону к нему ни в каком виде не допустили. Позже была обнародована версия, согласно которой подрыв произвёл украинский водолаз. При этом президент РФ Владимир Путин утверждает, что диверсия организована американскими спецслужбами, в Евросоюзе прекрасно об этом знают, но предпочитают закрывать глаза. Кстати, в конце декабря Министерство энергетики Дании всё же позволило компании оператору «Северного потока — 2» начать работы по консервации газопровода.

Юрий Лысенко
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