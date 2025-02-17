Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 06:32

Сальдо уличил Каллас во лжи после циничного заявления об убийствах мирных россиян

Сальдо после слов Каллас назвал число погибших на Херсонщине при атаках ВСУ

В Херсонской области 16 мирных жителей погибли с начала года в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Так он прокомментировал слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая на Мюнхенской конференции заявила, что мирные граждане РФ не погибают в конфликте.

«Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области», — приводит слова Сальдо ТАСС.

Глава региона добавил, что пострадали 109 человек, в том числе пятеро детей. Сальдо отметил, что для «бездетной Каи Каллас все они военные, в том числе девочки-школьницы, раненные разрывом кассет в Бехтерах».

Захарова сочла низостью отказ Каллас признать убийства россиян бойцами ВСУ
Захарова сочла низостью отказ Каллас признать убийства россиян бойцами ВСУ

Напомню, что в ходе Мюнхенской конференции Кая Каллас невозмутимо заявила, что между Россией и Украиной существует различие: якобы украинские военные не совершают убийств мирных жителей на территории России. После этого она, как обычно, призвала к усилению поддержки Киева, чтобы ничто не могло помешать продолжению конфликта.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar