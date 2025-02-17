Сальдо уличил Каллас во лжи после циничного заявления об убийствах мирных россиян
Сальдо после слов Каллас назвал число погибших на Херсонщине при атаках ВСУ
В Херсонской области 16 мирных жителей погибли с начала года в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Так он прокомментировал слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая на Мюнхенской конференции заявила, что мирные граждане РФ не погибают в конфликте.
«Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области», — приводит слова Сальдо ТАСС.
Глава региона добавил, что пострадали 109 человек, в том числе пятеро детей. Сальдо отметил, что для «бездетной Каи Каллас все они военные, в том числе девочки-школьницы, раненные разрывом кассет в Бехтерах».
Напомню, что в ходе Мюнхенской конференции Кая Каллас невозмутимо заявила, что между Россией и Украиной существует различие: якобы украинские военные не совершают убийств мирных жителей на территории России. После этого она, как обычно, призвала к усилению поддержки Киева, чтобы ничто не могло помешать продолжению конфликта.
ТАСС / Артём Геодакян