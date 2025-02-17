Сальдо уличил Каллас во лжи после циничного заявления об убийствах мирных россиян

В Херсонской области 16 мирных жителей погибли с начала года в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Так он прокомментировал слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая на Мюнхенской конференции заявила, что мирные граждане РФ не погибают в конфликте.