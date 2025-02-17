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Регион
17 февраля, 07:19

ЦБ внесёт изменения в критерии для блокировки счетов в банках

Центральный банк России частично изменил положение 375-П, регулирующее борьбу с отмыванием денег. В обновлённом документе установлены принципы контроля за сомнительными операциями. В последний раз уточнения вносились в марте 2023 года.

Как пишет РБК, одно из ключевых нововведений — мониторинг операций с цифровым рублем. В Госдуме уже рассматривается законопроект, распространяющий действие 115-ФЗ на банки и ЦБ в рамках работы с цифровой валютой. В случае его одобрения банки обязуют выявлять подозрительные транзакции, а также внедрять спецпрограммы для контроля.

Также Центробанк решил усилить меры против финансирования терроризма. Для этого были введены новые факторы риска — статус иностранного агента, деятельность запрещённых сайтов. Банки смогут пользоваться непубличными индикаторами от Росфинмониторинга и оперативно блокировать сомнительные переводы. Коснулись изменения и компаний из чёрного списка (финансовые пирамиды, нелегальные кредитные организации). Операции через них или же посредников теперь будут получать статус подозрительных и в случае чего блокироваться.

Кроме того, изменениям подвергся процесс заключения сделки по драгоценным металлам. В том случае, если клиент не продаёт их или проводит операции сразу после зачисления средств, такие действия будут взяты на контроль. Это же коснётся компаний, торгующих металлами в странах ЕАЭС.

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Life.ru

Мария Любицкая
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