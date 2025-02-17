ЦБ внесёт изменения в критерии для блокировки счетов в банках

Центральный банк России частично изменил положение 375-П, регулирующее борьбу с отмыванием денег. В обновлённом документе установлены принципы контроля за сомнительными операциями. В последний раз уточнения вносились в марте 2023 года.

Как пишет РБК, одно из ключевых нововведений — мониторинг операций с цифровым рублем. В Госдуме уже рассматривается законопроект, распространяющий действие 115-ФЗ на банки и ЦБ в рамках работы с цифровой валютой. В случае его одобрения банки обязуют выявлять подозрительные транзакции, а также внедрять спецпрограммы для контроля.

Также Центробанк решил усилить меры против финансирования терроризма. Для этого были введены новые факторы риска — статус иностранного агента, деятельность запрещённых сайтов. Банки смогут пользоваться непубличными индикаторами от Росфинмониторинга и оперативно блокировать сомнительные переводы. Коснулись изменения и компаний из чёрного списка (финансовые пирамиды, нелегальные кредитные организации). Операции через них или же посредников теперь будут получать статус подозрительных и в случае чего блокироваться.