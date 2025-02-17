ЦБ внесёт изменения в критерии для блокировки счетов в банках
Центральный банк России частично изменил положение 375-П, регулирующее борьбу с отмыванием денег. В обновлённом документе установлены принципы контроля за сомнительными операциями. В последний раз уточнения вносились в марте 2023 года.
Как пишет РБК, одно из ключевых нововведений — мониторинг операций с цифровым рублем. В Госдуме уже рассматривается законопроект, распространяющий действие 115-ФЗ на банки и ЦБ в рамках работы с цифровой валютой. В случае его одобрения банки обязуют выявлять подозрительные транзакции, а также внедрять спецпрограммы для контроля.
Также Центробанк решил усилить меры против финансирования терроризма. Для этого были введены новые факторы риска — статус иностранного агента, деятельность запрещённых сайтов. Банки смогут пользоваться непубличными индикаторами от Росфинмониторинга и оперативно блокировать сомнительные переводы. Коснулись изменения и компаний из чёрного списка (финансовые пирамиды, нелегальные кредитные организации). Операции через них или же посредников теперь будут получать статус подозрительных и в случае чего блокироваться.
Кроме того, изменениям подвергся процесс заключения сделки по драгоценным металлам. В том случае, если клиент не продаёт их или проводит операции сразу после зачисления средств, такие действия будут взяты на контроль. Это же коснётся компаний, торгующих металлами в странах ЕАЭС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цифровой рубль начнут использовать в расчётах в рамках бюджета с 2025 года. Кроме того, судебные приставы получили право взыскивать долги в цифровых рублях. При этом Госдума опровергла фейк о переводе пенсий в цифровые рубли.
Life.ru