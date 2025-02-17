«Большое потрясение»: Актриса Джулианна Мур обиделась на Трампа из-за запрета её книги

Голливудская актриса и писательница Джулианна Мур обиделась на президента США Дональда Трампа из-за запрета на распространение её книг в американских школах. Об этом она известила в своих социальных сетях.

«Для меня стало большим потрясением узнать, что моя первая книга «Земляничка с веснушками» была запрещена администрацией Трампа в школах, находящихся в ведении Министерства обороны. <...> Эту книгу я написала для детей, чтобы напомнить им, что все мы боремся, но нас объединяет наша человечность и наше сообщество», — прокомментировала Джулианна Мур.