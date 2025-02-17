«Большое потрясение»: Актриса Джулианна Мур обиделась на Трампа из-за запрета её книги
Актриса Джулианна Мур обиделась из-за решения Трампа запретить её детскую книгу
Джулианна Мур. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliannemoore
Голливудская актриса и писательница Джулианна Мур обиделась на президента США Дональда Трампа из-за запрета на распространение её книг в американских школах. Об этом она известила в своих социальных сетях.
«Для меня стало большим потрясением узнать, что моя первая книга «Земляничка с веснушками» была запрещена администрацией Трампа в школах, находящихся в ведении Министерства обороны. <...> Эту книгу я написала для детей, чтобы напомнить им, что все мы боремся, но нас объединяет наша человечность и наше сообщество», — прокомментировала Джулианна Мур.
Детское произведение «Земляничка с веснушками» — это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которая не любит свои веснушки, однако по ходу истории учится с ними жить. В конце концов главная героиня осознаёт, что отличается от других, и в этом нет ничего плохого. Актриса обеспокоена, что дети, растущие в семьях военнослужащих, не будут иметь доступа к книге. Причина решения о запрете книги не уточнялась.
Напомним, вскоре после вступления в должность Дональд Трамп начал активно работать над изменением политики Штатов. Первым делом он отменил 78 указов, подписанных Джо Байденом. Помимо этого, новый глава Белого дома издал свыше сотни собственных распоряжений, среди которых признание в стране лишь двух полов — мужского и женского.