Медведев назвал Хойсгена редкостным фриком после публичных рыданий

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, расплакавшийся во время заключительной речи, проявил себя неадекватно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X .

В своем сообщении, опубликованном на английском языке, Медведев охарактеризовал Хойсгена словом «freak», что можно перевести как «чудак» или «сумасшедший».