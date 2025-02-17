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Регион
17 февраля, 15:27

Медведев назвал Хойсгена редкостным фриком после публичных рыданий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, расплакавшийся во время заключительной речи, проявил себя неадекватно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

В своем сообщении, опубликованном на английском языке, Медведев охарактеризовал Хойсгена словом «freak», что можно перевести как «чудак» или «сумасшедший».

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Напомним, что Хойсген не смог сдержать слёз на конференции после высказываний вице-президента США Джея Ди Вэнса, который резко раскритиковал Европейский союз за цензуру, недостатки в демократии и миграционный кризис. Хойсген назвал прошедшую с 14-го по 16 февраля Мюнхенскую конференцию «кошмарным сном для Европы».

Марина Фещенко
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