Визит главы американского Минфина Скотта Бессента в Киев 12 февраля история запомнит как момент окончания политической карьеры Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал британский дипломат Ян Прауд в статье для журнала Responsible Statecraft.

«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его <…> политической карьере», — уверен автор.

Напомним, что в тот день Бессент вручил Зеленскому проект соглашения по сотрудничеству в сфере природных ресурсов. Однако бывший комик решил не подписывать документ. Прауд считает, что отставного актёра специально подталкивают к сделке на плохих условиях, так как Вашингтон интересуют лишь «доллары и центы», а не дальнейшая судьба Украины.