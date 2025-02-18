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18 февраля, 04:00

Верховный суд отказал защите Сергея Фургала в кассации по делу об убийствах

Верховный суд России отклонил жалобы защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и отказался рассматривать их в кассации. Бывший чиновник, осуждённый за организацию двух убийств и покушение, продолжит отбывать тюремное заключение.

Пресс-служба суда рассказала РИА «Новости», что жалобы на приговор, вынесенный Люберецким городским судом Московской области, были отклонены после анализа. Судья Верховного суда принял решение не передавать дело на пересмотр в кассационную коллегию.

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Напомним, Сергей Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года тюрьмы. Защита пробовала обжаловать приговор 20 сентября 2024 года, но первый кассационный суд отказал.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s.furgal

Тимур Хингеев
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