Фургала лишат более 8,5 млрд, нечестно заработанных на посту губернатора

Генпрокуратура России отправила в суд гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Если его удовлетворят, то он будет обязан выплатить 8 596 234 308 рублей незаконных доходов в пользу государства. Об этом пишет газета «Ведомости».

Речь идёт о средствах, которые незаконным образом поступали на счёт Фургала, пока тот находится в должности губернатора с 2007 по 2020 год. Ему присылали деньги доверенные лица через коммерческие предприятия, занимающиеся обработкой отходов и ломом чёрных металлов. Среди них компании ООО «Сталком», ООО «Митекс», ООО «Аскольд», ООО «Производственная компания «Хабаровскметаллторг», ООО «Трансконтейнергрупп», ООО «Восток лом», ООО «Амурметалл-ресурс», ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб» — большинство из них сейчас банкроты.