Фургала лишат более 8,5 млрд, нечестно заработанных на посту губернатора
Генпрокуратура потребовала взыскать с Фургала 8,5 млрд рублей
Сергей Фургал. Фото © ТАСС / Сандурская Софья
Генпрокуратура России отправила в суд гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Если его удовлетворят, то он будет обязан выплатить 8 596 234 308 рублей незаконных доходов в пользу государства. Об этом пишет газета «Ведомости».
Речь идёт о средствах, которые незаконным образом поступали на счёт Фургала, пока тот находится в должности губернатора с 2007 по 2020 год. Ему присылали деньги доверенные лица через коммерческие предприятия, занимающиеся обработкой отходов и ломом чёрных металлов. Среди них компании ООО «Сталком», ООО «Митекс», ООО «Аскольд», ООО «Производственная компания «Хабаровскметаллторг», ООО «Трансконтейнергрупп», ООО «Восток лом», ООО «Амурметалл-ресурс», ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб» — большинство из них сейчас банкроты.
Следствие выяснило, что Фургал, будучи федеральным чиновником, контролировал бизнес и не вносил доходы с предпринимательской деятельности в декларацию. Тогда он руководил оборотом металлопродукции, а также с помощью бывшей жены Ларисы Стародубовой и её подчинённых владел долями в уставных капиталах обществ и осуществлял над ними контроль.
Напомним, что Сергей Фургал был задержан летом 2020 года. Ещё спустя три года суду удалось доказать его причастность к организации убийств двух бизнесменов и покушении на третьего. Экс-чиновник получил почти 22 года тюрьмы. Суд не изменил своего решения после обжалования приговора, но защита намерена на сей раз обратиться в Верховный суд.