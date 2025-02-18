США приступили к захвату сталелитейной промышленности Европы

Введение высоких пошлин на сталь и алюминий со стороны администрации Трампа вызвало серьезные опасения в Европейском Союзе, который предсказывает негативные последствия для сталелитейной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Европейским сталелитейщикам предстоит искать новых покупателей для своей продукции, так как США стали вторым по величине рынком сбыта. Однако аналитики предупреждают, что это будет сложной задачей. Европейская металлургия уже находится на грани рентабельности из-за высоких цен на энергоресурсы. Ожидается значительное сокращение рабочих мест и замораживание производственных мощностей. Кроме того, ослабление внутренней промышленности может привести к росту импорта дешевых товаров, что в конечном итоге угрожает деиндустриализацией Европы.