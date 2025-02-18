США приступили к захвату сталелитейной промышленности Европы
РИА «Новости»: США готовят план захвата европейской сталелитейной промышленности
Введение высоких пошлин на сталь и алюминий со стороны администрации Трампа вызвало серьезные опасения в Европейском Союзе, который предсказывает негативные последствия для сталелитейной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».
Европейским сталелитейщикам предстоит искать новых покупателей для своей продукции, так как США стали вторым по величине рынком сбыта. Однако аналитики предупреждают, что это будет сложной задачей. Европейская металлургия уже находится на грани рентабельности из-за высоких цен на энергоресурсы. Ожидается значительное сокращение рабочих мест и замораживание производственных мощностей. Кроме того, ослабление внутренней промышленности может привести к росту импорта дешевых товаров, что в конечном итоге угрожает деиндустриализацией Европы.
Эксперты, опрошенные изданием, также выразили опасения по поводу возможных стратегических намерений США по захвату европейской сталелитейной отрасли. Некоторые из них предполагают, что американские компании могут выкупить европейские предприятия, оказавшиеся без рынка сбыта, и затем отменить пошлины для себя, оставив их для конкурентов.
Ранее США предложили Украине свою помощь в обмен на редкоземельные металлы. Основные запасы этих ископаемых сосредоточены в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые уже стали частью России. В то же время лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности передать США сырьё в обмен на продолжение поставок оружия для Киева.
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