Парнем Авроры Киба до Лепса был 21-летний гендиректор. Названа причина их расставания
Super.ru: Бывшим парнем Авроры Киба был 21-летний гендиректор Дмитрий Невский
Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба редко публикует фотографии со своим избранником. Однако раньше, до отношений с артистом, она выкладывала кадры со своим предыдущим парнем. По информации Super.ru, экс-бойфрендом Кибы был 21-летний Дмитрий Невский.
Фотографии Авроры Киба и её бывшего возлюбленного. Видео © VK / Super.ru
Уже в 19 лет Невский занял должность генерального директора компании, которая занимается NFT-проектами и базируется в Дубае. Киба часто летала к нему, но отношения пары прекратились из-за измены молодого человека. Они расстались в феврале 2024 года, а уже в июне Кибу начали замечать в компании именитого певца.
Ранее психолог рассказала о норме разницы в возрасте в паре на примере 62-летнего Лепса и его юной невесты.
Напомним, что этим летом Лепс намеревается жениться на девушке. Певец также планирует завести с ней детей, по некоторым данным троих. Пока влюблённые вынуждены жить на расстоянии, поскольку Лепсу из-за санкций перекрыт путь в Европу, а Киба учится в Англии. Тем не менее пара почти каждый день общается по видеосвязи. 62-летний артист признавался, что из-за почтенного возраста ему легко хранить верность