Парнем Авроры Киба до Лепса был 21-летний гендиректор. Названа причина их расставания

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба редко публикует фотографии со своим избранником. Однако раньше, до отношений с артистом, она выкладывала кадры со своим предыдущим парнем. По информации Super.ru , экс-бойфрендом Кибы был 21-летний Дмитрий Невский.

Уже в 19 лет Невский занял должность генерального директора компании, которая занимается NFT-проектами и базируется в Дубае. Киба часто летала к нему, но отношения пары прекратились из-за измены молодого человека. Они расстались в феврале 2024 года, а уже в июне Кибу начали замечать в компании именитого певца.