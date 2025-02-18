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18 февраля, 15:52

Парнем Авроры Киба до Лепса был 21-летний гендиректор. Названа причина их расставания

Super.ru: Бывшим парнем Авроры Киба был 21-летний гендиректор Дмитрий Невский

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба редко публикует фотографии со своим избранником. Однако раньше, до отношений с артистом, она выкладывала кадры со своим предыдущим парнем. По информации Super.ru, экс-бойфрендом Кибы был 21-летний Дмитрий Невский.

Фотографии Авроры Киба и её бывшего возлюбленного. Видео © VK / Super.ru

Уже в 19 лет Невский занял должность генерального директора компании, которая занимается NFT-проектами и базируется в Дубае. Киба часто летала к нему, но отношения пары прекратились из-за измены молодого человека. Они расстались в феврале 2024 года, а уже в июне Кибу начали замечать в компании именитого певца.

Ранее психолог рассказала о норме разницы в возрасте в паре на примере 62-летнего Лепса и его юной невесты.

Напомним, что этим летом Лепс намеревается жениться на девушке. Певец также планирует завести с ней детей, по некоторым данным троих. Пока влюблённые вынуждены жить на расстоянии, поскольку Лепсу из-за санкций перекрыт путь в Европу, а Киба учится в Англии. Тем не менее пара почти каждый день общается по видеосвязи. 62-летний артист признавался, что из-за почтенного возраста ему легко хранить верность

Бизнес Лепса трещит по швам, пока певец тратит деньги на молодую невесту
Бизнес Лепса трещит по швам, пока певец тратит деньги на молодую невесту
Полина Никифорова
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