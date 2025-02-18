Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров с США
Российская делегация завершила свои переговоры с американскими представителями и покинула столицу Саудовской Аравии. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости».
Высокий уровень встречи между Россией и США состоялся во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по междунраодным делам Юрий Ушаков. Американскую делегацию возглавляли три представителя: помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры проходили под руководством представителей Саудовской Аравии. Диалог длился 4,5 часа.
Тем временем Владимир Зеленский мечется и паникует после саммита в Эр-Рияде. Он даже внезапно отменил свой завтрашний визит в Саудовскую Аравию на фоне прошедших там сегодня переговоров. Зеленский признался, что встреча Москвы и Вашингтона стала для него сюрпризом.
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