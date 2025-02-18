«Дяденька мне открывает»: Освобождённый в США Винник рассказал о встрече с сыновьями

Первое интервью с Александром Винником после его возвращения в Россию вышло сегодня, 18 февраля, на телеканале «Известия». В нём осуждённый за криптовалютные махинации и отмывание денег россиянин рассказал о своём возвращении на Родину, суровых условиях в американской тюрьме и неизвестных деталях своего дела.

«Я знал, что мой старший сын вырос. Младший тоже подрос, но старший вырос очень сильно. Я ожидал, что буду смотреть на него сверху вниз, и когда он открыл мне дверь, я начал смотреть вниз. А он, оказывается, уже наверху, на моем уровне. Дяденька открывает мне: «О, папа», — рассказал Винник о долгожданной встрече с сыновьями.