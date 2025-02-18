«Дяденька мне открывает»: Освобождённый в США Винник рассказал о встрече с сыновьями
На телеканале «Известия» вышло первое интервью с Винником
Первое интервью с Александром Винником после его возвращения в Россию вышло сегодня, 18 февраля, на телеканале «Известия». В нём осуждённый за криптовалютные махинации и отмывание денег россиянин рассказал о своём возвращении на Родину, суровых условиях в американской тюрьме и неизвестных деталях своего дела.
«Я знал, что мой старший сын вырос. Младший тоже подрос, но старший вырос очень сильно. Я ожидал, что буду смотреть на него сверху вниз, и когда он открыл мне дверь, я начал смотреть вниз. А он, оказывается, уже наверху, на моем уровне. Дяденька открывает мне: «О, папа», — рассказал Винник о долгожданной встрече с сыновьями.
В 2017 году Винник был арестован в Греции по запросу США, где он находился в отпуске с семьёй. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за вымогательство, кражу данных и отмывание денег через биржу. В 2022 году Винника экстрадировали в США, где ему грозило пожизненное заключение. В сентябре 2022 года адвокат Винника, Фредерик Бело, обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой о помощи в организации обмена россиянина.
Напомним, Винника освободили из тюрьмы США после того, как Россия согласилась отпустить американца Марка Фогеля, осуждённого на 14 лет за контрабанду наркотиков. Американский суд официально закрыл дело Александра Винника.
Nicolas Economou / Zuma /TASS