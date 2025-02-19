В Кремле раскрыли приоритетную тему вчерашних переговоров России и США
Песков: РФ и США прежде всего обсуждали вчера собственные отношения
Приоритетной темой на российско-американских переговорах в Эр-Рияде стало восстановление двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера переговоры были посвящены плану восстановления российско-американских отношений. Чтобы создать условия для восстановления», — отметил представитель Кремля.
Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные.
Life.ru