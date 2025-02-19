Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
19 февраля, 08:42

В Кремле раскрыли приоритетную тему вчерашних переговоров России и США

Песков: РФ и США прежде всего обсуждали вчера собственные отношения

Приоритетной темой на российско-американских переговорах в Эр-Рияде стало восстановление двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера переговоры были посвящены плану восстановления российско-американских отношений. Чтобы создать условия для восстановления», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные.

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Life.ru

Александр Юнашев
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