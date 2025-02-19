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19 февраля, 11:44

В России прекратили розыск Александра Винника

Александр Винник. Обложка © ТАСС

Александр Винник. Обложка © ТАСС

Российские правоохранители исключили из розыска Александра Винника, который обвинялся в особо крупном мошенничестве. Об этом доложили в ТАСС со ссылкой на МВД.

«В настоящее время розыск Винника прекращён», — сказал источник, добавив, что это связано с отсутствием претензий правоохранителей к нему.

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Напомним, Александр Винник, которого обвиняли в кибермошенничестве и управлении одним из крупнейших мировых центров киберпреступности, был освобождён из-под стражи в США. Его задержали в Греции ещё в 2017 году, а затем экстрадировали в Штаты. В феврале текущего года Винник вернулся в Россию в рамках обмена на американца Марка Фогеля, осуждённого в РФ за наркотики. Самолёт ВВС США доставил россиянина в аэропорт Внуково в Москве.

Николай Рюмин
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