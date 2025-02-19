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Регион
19 февраля, 13:48

СМИ узнали об отказе США отправлять войска на Украину

Telegraph: В Эр-Рияде США дали согласие не отправлять войска на Украину

Во время переговоров в Саудовской Аравии США дали российской делегации согласие, что не станут отправлять свои войска на Украину. Об этом пишет британская газета Telegraph, ссылаясь на источник, близкий к Белому дому.

«США в Саудовской Аравии согласились не отправлять силы по поддержанию мира на Украину», — пишет издание.

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Напомним, накануне состоялась первая после длительного перерыва встреча РФ и США. Переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Параллельно с тем, на днях в российских СМИ отметили любопытное изменение тона генсека НАТО Марка Рютте, по всей видимости, обусловленное последними высказываниями Вашингтона о конфликте на территории Незалежной. В недавнем релизе представителя альянса события на Украине именуются «украинским» конфликтом, а не «российской агрессией», как это было раньше. А ещё в тексте ничего не говорится о дальнейшей поддержке Киева.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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