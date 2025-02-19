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19 февраля, 14:33

Путин: Трамп изменил позицию по Украине после получения объективной информации

Американский лидер Дональд Трамп стал получать объективную информацию, которая изменила его подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Когда он [Трамп] начал получать информацию — объективную информацию — он изменил свою позицию. Эта информация изменила его подход», — подчеркнул глава государства в беседе с журналистами.

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Ранее Путин высоко оценил итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде. Президент отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Кроме того, глава государства ответил на вопрос о сроках встречи с американским президентом, а также напомнил о необходимости решить с США вопрос по договору СНВ-3.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Дарья Нарыкова
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