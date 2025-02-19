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Регион
19 февраля, 16:55

Суд удовлетворит в приоритетном порядке требования экс-сотрудников «Гугл» по зарплате

«Ведомости»: Суд удовлетворит зарплатные требования экс-сотрудников ООО «Гугл»

Суд намерен в приоритетном порядке удовлетворить требования бывших работников ООО «Гугл». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление партнёра адвокатского бюро ART DE LEX Артура Зурабяна, который участвовал в заседании.

Конкурсный управляющий Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой о приоритете выплат бывшим работникам перед текущими кредиторами, что противоречит действующему законодательству. Однако конкурсный управляющий пояснил, что Google LLC продолжает нарушать российские законы, а также игнорирует требования Роскомнадзора и судебные акты. По его словам, это увеличивает текущие обязательства компании и мешает выплачивать зарплаты экс-сотрудникам.

«Подобное увеличение обязательств должника [ООО «Гугл»] является экстраординарной ситуацией, до этого не имевшей каких-либо аналогов в российской правоприменительной практике», — указано в сообщении.

Позднее бывшие работники ООО «Гугл» выразили поддержку обращению конкурсного управляющего, назвав ситуацию экстраординарной. Экс-сотрудники компании пояснили, что возбуждённое дело о банкротстве является исключительным для судебной практики — требования в реестре текущих платежей превышают «размер всех денежных средств в мире», указано в материале.

Издание пишет, что общая сумма требований по зарплате около 200 работников составляет 480 миллионов рублей. Кроме того, фирма должна выплатить ещё 240 миллионов рублей НДФЛ и страховых взносов.

Арбитражный суд запретил Google Ireland судиться в Калифорнии по иску RT
Арбитражный суд запретил Google Ireland судиться в Калифорнии по иску RT

Напомним, что в ноябре прошлого года американские СМИ сообщили, что сумма исков российских СМИ к Google достигла невероятной суммы в два ундециллиона рублей. Это больше, чем все совокупные богатства мира, которые составляли в прошлом году 407 триллионов долларов. В январе 2025 года Арбитражный суд Москвы запретил Google продолжать судиться в Калифорнии. Позднее выяснилось, что долг компании перед телеканалами РФ вырос до почти трёх дуодециллионов рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / turtix

Дарья Нарыкова
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