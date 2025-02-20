В Кремле не исключают продолжения обмена заключёнными между Россией и США
Песков: Дальнейший обмен заключёнными между РФ и США остаётся на повестке дня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса об обмене заключёнными между Россией и США по-прежнему актуально и находится в повестке дня обеих стран. Представитель Кремля не исключает возможность продолжения такого обмена.
«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — заявил официальный представитель Кремля.
Напомним, что ранее на родину вернулся гражданин России Александр Винник. В феврале этого года его выпустили из тюрьмы США после того, как российская сторона согласилась освободить американца Марка Фогеля. Винник был арестован в Греции, где его заключили под стражу по подозрению в кибермошенничестве в 2017 году. Тогда местные власти уверяли, что россиянин был главой одного из крупнейших в мире сайтов по киберпреступности.
Life.ru