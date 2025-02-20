В Кремле не исключают продолжения обмена заключёнными между Россией и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса об обмене заключёнными между Россией и США по-прежнему актуально и находится в повестке дня обеих стран. Представитель Кремля не исключает возможность продолжения такого обмена.

«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — заявил официальный представитель Кремля.