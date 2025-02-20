Песков назвал администрацию Байдена главным спонсором конфликта на Украине

Прежний президент США Джо Байден сделал Америку основным спонсором военных действий против России на Украине, новое руководство Белого дома во главе с Дональдом Трампом иначе смотрит на конфликт. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность скорейшего его завершения.

«Соединённые Штаты были и остаются основным локомотивом, который тащит за собой весь этот процесс и который до сих пор нёс на себе самый большой груз финансового обеспечения этой войны», — подчеркнул он.