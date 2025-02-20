Песков назвал администрацию Байдена главным спонсором конфликта на Украине
Прежний президент США Джо Байден сделал Америку основным спонсором военных действий против России на Украине, новое руководство Белого дома во главе с Дональдом Трампом иначе смотрит на конфликт. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность скорейшего его завершения.
«Соединённые Штаты были и остаются основным локомотивом, который тащит за собой весь этот процесс и который до сих пор нёс на себе самый большой груз финансового обеспечения этой войны», — подчеркнул он.
Ранее американский президент Дональд Трамп отмечал, что США потратили на Украину 350 миллиардов долларов, не получив ничего взамен. Это на 200 миллиардов больше, чем выдала Киеву Европа. Он назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в желании продолжать конфликт на Украине.
ТАСС / АР