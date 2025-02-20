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20 февраля, 12:30

Лёгкие очень плохо работают: Слёгшему с пневмонией папе римскому вынесли «приговор»

Врач Кондрахин: Папе римскому может грозить дыхательная недостаточность

Папа Римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Podzorny

Папа Римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Podzorny

Двусторонняя пневмония, с которой слёг в больницу Папа Римский Франциск, представляет серьёзную опасность в любом возрасте, однако особенно сильно может навредить здоровью именно пожилых людей. При этом для лечения недуга требуется госпитализация. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«При двусторонней пневмонии лёгкие очень плохо работают, у человека возникает дыхательная недостаточность, он испытывает острую нехватку кислорода. Лёгкие воспаляются и не могут нормально работать. Для людей в пожилом возрасте это особенно опасно», — отметил эксперт.

По его словам, двусторонняя пневмония усиливает нагрузку на органы пожилых людей, которые и так работает со сбоями. Кроме того, недуг может вызвать сепсис, заражение всего организма микробами, воспаление плевры, а также сердечную, печеночную или почечную недостаточность. Тем не менее современная медицина может справиться с болезнью 88-летнего понтифика, уверен собеседник «Вечерней Москвы».

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Напомним, на минувшей неделе папа римский оказался в больнице. Госпитализированному Франциску врачи предписали полный покой. Позже стало известно, что у понтифика развивается двусторонняя пневмония.

Борис Эльфанд
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