Лёгкие очень плохо работают: Слёгшему с пневмонией папе римскому вынесли «приговор»

Двусторонняя пневмония, с которой слёг в больницу Папа Римский Франциск, представляет серьёзную опасность в любом возрасте, однако особенно сильно может навредить здоровью именно пожилых людей. При этом для лечения недуга требуется госпитализация. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«При двусторонней пневмонии лёгкие очень плохо работают, у человека возникает дыхательная недостаточность, он испытывает острую нехватку кислорода. Лёгкие воспаляются и не могут нормально работать. Для людей в пожилом возрасте это особенно опасно», — отметил эксперт.