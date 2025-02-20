Под Курском начали работать над планом восстановления после перехода границы Украины нашей армией

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что сейчас прорабатываются планы по восстановлению Курской области после атак со стороны ВСУ, все детали будут известны уже в ближайшее время, когда пройдёт совещание с региональными властями. Об этом чиновник заявил журналистам по итогам заседания рабочей группы комиссии Госсовета по направлению нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«На следующей неделе я планирую по этому вопросу [восстановления приграничья Курской области и подготовке соответствующей программы] провести совещание вместе с регионом, где уже конкретно наметить, что, когда мы будем делать», — подчеркнул Хуснуллин.