Под Курском начали работать над планом восстановления после перехода границы Украины нашей армией
Хуснуллин: Планы по восстановлению Курской области наметят после 24 февраля
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что сейчас прорабатываются планы по восстановлению Курской области после атак со стороны ВСУ, все детали будут известны уже в ближайшее время, когда пройдёт совещание с региональными властями. Об этом чиновник заявил журналистам по итогам заседания рабочей группы комиссии Госсовета по направлению нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На следующей неделе я планирую по этому вопросу [восстановления приграничья Курской области и подготовке соответствующей программы] провести совещание вместе с регионом, где уже конкретно наметить, что, когда мы будем делать», — подчеркнул Хуснуллин.
По его заверениям, решения по восстановлению Курщины будут приниматься «оперативно», так как у властей уже есть опыт восстановления новых территорий. Первым делом они намерены оценить масштаб бедствия, такая работа ведётся уже в тех населённых пунктах, которые очищены от ВСУ.
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесённый украинской армией Курской области, оценивается в 750 миллиардов рублей. Однако исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн назвал подобные оценки преждевременными и поверхностными. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил говорить о размерах ущерба после того, как Армия России выбьет ВСУ из Курщины.