Тест: Из каких фильмов СССР эти военные — 7/7 наберёт только генерал

Советские фильмы про военных подарили нам героев, чья храбрость, самоотверженность и сила духа стали эталоном мужества! Они шли сквозь огонь и смерть, теряли друзей, но не лишались веры в победу. Решительность и готовность отдать жизнь за товарищей, за родную землю и за будущее, которое многие из них так и не увидели, заставляют зрителей снова и снова возвращаться к этим историям. Каждая сцена, каждый диалог, каждый взгляд — это напоминание о том, какой ценой достался мир. А вы сможете вспомнить культовые картины и персонажей, которые навсегда останутся символами патриотизма и смелости?