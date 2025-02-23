Тест: Из каких фильмов СССР эти военные — 7/7 наберёт только генерал
23 Февраля — день, когда мы вспоминаем не только реальных защитников Отечества, но и тех, кто навсегда остался в нашей памяти благодаря кинематографу!
Советские фильмы про военных подарили нам героев, чья храбрость, самоотверженность и сила духа стали эталоном мужества! Они шли сквозь огонь и смерть, теряли друзей, но не лишались веры в победу. Решительность и готовность отдать жизнь за товарищей, за родную землю и за будущее, которое многие из них так и не увидели, заставляют зрителей снова и снова возвращаться к этим историям. Каждая сцена, каждый диалог, каждый взгляд — это напоминание о том, какой ценой достался мир. А вы сможете вспомнить культовые картины и персонажей, которые навсегда останутся символами патриотизма и смелости?
Удивительно, но многие культовые советские актёры, которые исполняли сложнейшие роли и были так любимы зрителями, не всегда получали почётное звание «Народный артист СССР». В новом материале рассказали, кого из звёзд СССР родина обделила. А уже завтра начинается Масленая неделя! Узнайте, что делать каждый день, как отмечать и когда печь блины, прямо сейчас.
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Коллаж © Life.ru. Фото © «Семнадцать мгновений весны» (сериал, 1973), режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов, © «В бой идут одни «старики» (1973), режиссёр Леонид Быков, сценаристы Леонид Быков, Евгений Оноприенко и др., © «...А зори здесь тихие» (1972), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kinopoisk, © Freepik / Allexxandar