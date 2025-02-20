ЦИК Украины запросил данные о состоянии помещений для голосования
Украинский ЦИК начал сбор данных о состоянии помещений для голосования по всей стране. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.
Комиссия опубликовала соответствующий запрос на проверку для областных администраций. У местных властей есть время на ответ до 5 марта 2025 года.
Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться ещё весной 2024 года, но Владимир Зеленский отказывается их проводить, аргументируя свои действия военным положением. Недавно бывший глава Незалежной Пётр Порошенко* заявил, что нового украинского лидера выберут 26 октября 2025 года, а подготовка к выборам в стране уже началась.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Shutterstock / FOTODOM / Lutsenko_Oleksandr