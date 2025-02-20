ЦИК Украины запросил данные о состоянии помещений для голосования

Украинский ЦИК начал сбор данных о состоянии помещений для голосования по всей стране. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Комиссия опубликовала соответствующий запрос на проверку для областных администраций. У местных властей есть время на ответ до 5 марта 2025 года.