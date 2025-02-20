Толстым и некрасивым нельзя: В Тюмени проводят секс-вечеринки со строжайшим конкурсом
URA.ru: На секс-вечеринки в Тюмени не пускают людей с лишним весом
На закрытые секс-вечеринки для жителей ЯМАО и ХМАО в Тюмени не пропускают «некрасивых» гостей и людей с лишним весом. Об этом журналистам рассказал один из бывших участников такого мероприятия.
«Кандидаты на участие в секс-вечеринках проходят строгий отбор. Они должны заранее выслать свои фото координаторам для согласования. Люди с лишним весом сразу получают отказ. Некрасивые — тоже. Организаторы говорят, что участники закрытых тусовок должны получать не только физическое, но и эстетическое удовольствие от общения друг с другом. А пивные животы никому не нравятся», — цитирует одного из них URA.ru.
Собеседник портала добавил, что некоторые полные люди пробовали всё-таки попасть на вечеринки 18+ за дополнительную плату. Однако организаторы были непреклонны.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как силовики провели рейд в московском отеле Savoy в День святого Валентина. На мероприятии в качестве диджея выступала политический деятель Ирина Хакамада. У некоторых из гостей обнаружились пакетики с подозрительными веществами и даже оружие. Владелец клуба объяснил, что вечеринка не преследовала аморальных целей.
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