Толстым и некрасивым нельзя: В Тюмени проводят секс-вечеринки со строжайшим конкурсом

На закрытые секс-вечеринки для жителей ЯМАО и ХМАО в Тюмени не пропускают «некрасивых» гостей и людей с лишним весом. Об этом журналистам рассказал один из бывших участников такого мероприятия.

«Кандидаты на участие в секс-вечеринках проходят строгий отбор. Они должны заранее выслать свои фото координаторам для согласования. Люди с лишним весом сразу получают отказ. Некрасивые — тоже. Организаторы говорят, что участники закрытых тусовок должны получать не только физическое, но и эстетическое удовольствие от общения друг с другом. А пивные животы никому не нравятся», — цитирует одного из них URA.ru.