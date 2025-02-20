Легко спутать с усталостью: Врач объяснила, как вычислить дефицит железа в организме
Врач Серёжина: Дефицит железа в организме легко можно спутать с усталостью
Дефицит железа в организме — распространённый недуг, который по симптомам легко можно спутать с простой усталостью. Именно поэтому зачастую серьёзная проблема остаётся незамеченной. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании Вера Серёжина.
Она отметила, что первоначальные симптомы дефицита железа выглядят довольно расплывчато. Как правило, при данном недуге люди жалуются на постоянное чувство слабости, нехватку энергии и невозможность сконцентрироваться на простых задачах. Также у пациентов фиксируется раздражительность и апатия.
«Это связано с тем, что железо необходимо для работы ферментов, отвечающих за выработку энергии, и его дефицит затрудняет нормальное функционирование организма», — подчеркнула собеседница РИАМО.
Кроме того, определить дефицит железа можно по внешним изменениям. На недуг, по словам эксперта, указывают, выпадение волос, ломкие ногти, сухость кожи, ранние морщины и симптом «синих склер», когда белки глаз приобретают лёгкий голубоватый оттенок.
«Влияние дефицита железа на психику часто недооценивают, но оно может быть весьма серьезным. Люди становятся более тревожными, у них нарушается сон, а иногда развиваются признаки депрессии», — предупредила врач.