Легко спутать с усталостью: Врач объяснила, как вычислить дефицит железа в организме

Дефицит железа в организме — распространённый недуг, который по симптомам легко можно спутать с простой усталостью. Именно поэтому зачастую серьёзная проблема остаётся незамеченной. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании Вера Серёжина.

Она отметила, что первоначальные симптомы дефицита железа выглядят довольно расплывчато. Как правило, при данном недуге люди жалуются на постоянное чувство слабости, нехватку энергии и невозможность сконцентрироваться на простых задачах. Также у пациентов фиксируется раздражительность и апатия.

«Это связано с тем, что железо необходимо для работы ферментов, отвечающих за выработку энергии, и его дефицит затрудняет нормальное функционирование организма», — подчеркнула собеседница РИАМО.

Кроме того, определить дефицит железа можно по внешним изменениям. На недуг, по словам эксперта, указывают, выпадение волос, ломкие ногти, сухость кожи, ранние морщины и симптом «синих склер», когда белки глаз приобретают лёгкий голубоватый оттенок.