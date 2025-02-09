Невролог рассказала, что происходит с организмом при дефиците магния

Низкий уровень магния в организме может стать самой настоящей проблемой. Дефицит этого важного минерала грозит такими симптомами, как спазмы, судороги, чувство онемения и покалывания в руках и ногах. Также могут быть запоры или диарея, рассказала врач-невролог Полина Лепилова.