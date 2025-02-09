Невролог рассказала, что происходит с организмом при дефиците магния
Невролог Лепилова: При дефиците магния возникают судороги и онемение
Низкий уровень магния в организме может стать самой настоящей проблемой. Дефицит этого важного минерала грозит такими симптомами, как спазмы, судороги, чувство онемения и покалывания в руках и ногах. Также могут быть запоры или диарея, рассказала врач-невролог Полина Лепилова.
«Очень важно осознавать, что дефицит магния сам по себе не является заболеванием, но его разнообразные симптомы могут быть признаками других здоровьесберегающих проблем», — пояснила медик в беседе с URA.RU.
Если вы заметили ухудшение самочувствия, то следует обратиться к терапевту и сдать анализы. Для профилактики дефицита врачи советуют придерживаться сбалансированной диеты. Например, много магния содержится в зелёном винограде. Также этот минерал в большом количестве содержится в хлебе из пшеничной и ржаной муки, в хурме и кабачках.