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9 февраля, 10:50

Невролог рассказала, что происходит с организмом при дефиците магния

Невролог Лепилова: При дефиците магния возникают судороги и онемение

Низкий уровень магния в организме может стать самой настоящей проблемой. Дефицит этого важного минерала грозит такими симптомами, как спазмы, судороги, чувство онемения и покалывания в руках и ногах. Также могут быть запоры или диарея, рассказала врач-невролог Полина Лепилова.

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«Очень важно осознавать, что дефицит магния сам по себе не является заболеванием, но его разнообразные симптомы могут быть признаками других здоровьесберегающих проблем», — пояснила медик в беседе с URA.RU.

Если вы заметили ухудшение самочувствия, то следует обратиться к терапевту и сдать анализы. Для профилактики дефицита врачи советуют придерживаться сбалансированной диеты. Например, много магния содержится в зелёном винограде. Также этот минерал в большом количестве содержится в хлебе из пшеничной и ржаной муки, в хурме и кабачках.

Обложка ©

freepik/stefamerpik

Алёна Зиновьева
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