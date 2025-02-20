Путин связал освобождение Труфанова с усилиями России и доброй волей ХАМАС

Освобождение россиянина Александра Труфанова из плена в Газе стало возможным благодаря последовательной политике Москвы на Ближнем Востоке и доброй воле ХАМАС, указал президент России Владимир Путин. Заявление российский лидер сделал во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

«Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике РФ по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнёров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны ХАМАС», — сказал он.