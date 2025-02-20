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Регион
20 февраля, 16:44

Путин связал освобождение Труфанова с усилиями России и доброй волей ХАМАС

Освобождение россиянина Александра Труфанова из плена в Газе стало возможным благодаря последовательной политике Москвы на Ближнем Востоке и доброй воле ХАМАС, указал президент России Владимир Путин. Заявление российский лидер сделал во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

«Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике РФ по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнёров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны ХАМАС», — сказал он.

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Напомним, 14 февраля трёх заложников ХАМАС, в том числе россиянина Труфанова, передали Международному комитету Красного Креста в Хан-Юнисе в Газе. Все они были в плену почти полтора года. Труфанов уже встретился со своей мамой и невестой, а также пообщался по видеосвязи с бабушкой. А 16 февраля ему вручили российский паспорт.

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Life.ru

Александра Мышляева
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