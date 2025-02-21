Украинский суд впервые признал санкции Зеленского недействительными
Суд Украины впервые отменил введённые Зеленским санкции на частное лицо
Верховный Суд Украины впервые отменил санкции, которые были наложены Владимиром Зеленским на частное лицо. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на решение суда. Как уточняется, санкции касаются гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея.
Ограничения были введены в феврале 2023 года на срок десять лет и включали блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку выполнения финансовых обязательств и запрет на въезд в страну. Решение суда станет окончательным после истечения срока для подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана.
А ранее против экс-лидера Незалежной Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова ввели пожизненные санкции. Теперь им запрещено распоряжаться заработанными активами на территории Украины. После этого Порошенко* пожаловался, что из-за санкций Зеленского не может купить даже кофе на заправке. Он также сообщил, что ему предлагали снять санкции в обмен на поддержку законопроекта, касающегося Хмельницкой атомной электростанции.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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