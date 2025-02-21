Украинский суд впервые признал санкции Зеленского недействительными

Верховный Суд Украины впервые отменил санкции, которые были наложены Владимиром Зеленским на частное лицо. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на решение суда. Как уточняется, санкции касаются гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея.

Ограничения были введены в феврале 2023 года на срок десять лет и включали блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку выполнения финансовых обязательств и запрет на въезд в страну. Решение суда станет окончательным после истечения срока для подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана.