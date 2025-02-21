Дания призвала США направить войска на Украину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала мнение о том, что Соединенные Штаты должны отправить свои войска в Украину для обеспечения мира. В интервью журналу Time она отметила, что это должно происходить в соответствии со статьей 5 устава НАТО о коллективной обороне, как напрямую, так и косвенно.

Фредериксен акцентировала внимание на том, что активация статьи 5 необходима в случае, если Россия совершит действия, нарушающие действующие соглашения. Она добавила, что эта статья обеспечивает защиту только для стран-членов НАТО, к которым Украина не относится.