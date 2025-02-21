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21 февраля, 09:13

Дания призвала США направить войска на Украину

Премьер Дании Метте Фредериксен призвала США направить войска на Украину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала мнение о том, что Соединенные Штаты должны отправить свои войска в Украину для обеспечения мира. В интервью журналу Time она отметила, что это должно происходить в соответствии со статьей 5 устава НАТО о коллективной обороне, как напрямую, так и косвенно.

Фредериксен акцентировала внимание на том, что активация статьи 5 необходима в случае, если Россия совершит действия, нарушающие действующие соглашения. Она добавила, что эта статья обеспечивает защиту только для стран-членов НАТО, к которым Украина не относится.

Кроме того, премьер-министр отметила, что перед развертыванием европейских войск в Украине потребуется пройти множество этапов и провести предварительные консультации. Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен также не исключил возможность отправки миротворческих сил в Украину, но подчеркнул, что сейчас об этом говорить преждевременно.

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Напомним, что Европа планирует проникнуть на территорию Украины под видом миротворцев. Владимир Зеленский и сам заявлял, что уже готов проект по размещению военного контингента НАТО на территории страны. Войска будут отправлены в качестве гарантий безопасности, говорил он. Позднее США предложили направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран. Речь идёт о китайской и бразильской армиях.

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Shutterstock / FOTODOM / Borisb17

Марина Фещенко
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