«Последствия будут серьёзными»: Трамп усомнился в политической карьере Зеленского

Агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского обусловлена стремлением американского лидера поставить под вопрос политическую карьеру главы киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, отказ Зеленского принять в Киеве министра финансов США Трамп воспринял как личное оскорбление. Кроме того, хозяина Белого дома недоволен срывом сделки по редкоземельным металлам. По словам парламентария, американский президент не намерен прощать неуважительное отношение к себе.