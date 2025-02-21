Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 19:22

«Последствия будут серьёзными»: Трамп усомнился в политической карьере Зеленского

Депутат Чепа: Трамп ставит под вопрос политическую карьеру Зеленского

Агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского обусловлена стремлением американского лидера поставить под вопрос политическую карьеру главы киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, отказ Зеленского принять в Киеве министра финансов США Трамп воспринял как личное оскорбление. Кроме того, хозяина Белого дома недоволен срывом сделки по редкоземельным металлам. По словам парламентария, американский президент не намерен прощать неуважительное отношение к себе.

«Так что последствия для Зеленского будут серьёзными, не только в виде агрессивной риторики. Мы уже слышали заявления Трампа о том, что Зеленский — диктатор, о низком уровне его поддержки. Эти моменты должны дистанцировать украинского президента от политики», — уверен собеседник «Ленты.ру».

«‎У нас есть три недели»: Трамп поставил жёсткий дедлайн по капитуляции Украины
«‎У нас есть три недели»: Трамп поставил жёсткий дедлайн по капитуляции Украины

Напомним, ранее Трамп жёстко высказался о положении Зеленского на Украине, заявив о его низком рейтинге. Кроме того, президент США назвал Зеленского диктатором. Также политик подчеркнул, что Зеленский — «посредственный комик», уговоривший «сонного Джо Байдена» потратить на украинский конфликт намного больше, чем потратили европейские страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar