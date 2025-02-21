«Последствия будут серьёзными»: Трамп усомнился в политической карьере Зеленского
Депутат Чепа: Трамп ставит под вопрос политическую карьеру Зеленского
Агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского обусловлена стремлением американского лидера поставить под вопрос политическую карьеру главы киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
По его словам, отказ Зеленского принять в Киеве министра финансов США Трамп воспринял как личное оскорбление. Кроме того, хозяина Белого дома недоволен срывом сделки по редкоземельным металлам. По словам парламентария, американский президент не намерен прощать неуважительное отношение к себе.
«Так что последствия для Зеленского будут серьёзными, не только в виде агрессивной риторики. Мы уже слышали заявления Трампа о том, что Зеленский — диктатор, о низком уровне его поддержки. Эти моменты должны дистанцировать украинского президента от политики», — уверен собеседник «Ленты.ру».
Напомним, ранее Трамп жёстко высказался о положении Зеленского на Украине, заявив о его низком рейтинге. Кроме того, президент США назвал Зеленского диктатором. Также политик подчеркнул, что Зеленский — «посредственный комик», уговоривший «сонного Джо Байдена» потратить на украинский конфликт намного больше, чем потратили европейские страны.
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