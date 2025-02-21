Песков объяснил критику Зеленского со стороны США
Многочисленные люди не остаются равнодушными к отказу украинского руководства искать мирное разрешение конфликта, что, в свою очередь, порождает эмоциональную критику в адрес киевского режима и Владимира Зеленского со стороны команды Дональда Трампа. Таким мнением поделился в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он обратил внимание на последние заявления госсекретаря США Марко Рубио.
«Мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. Конечно, поскольку многие не остаются», — отметил представитель Кремля.
Напомним, что на днях в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций РФ и США. Москву представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев; Вашингтон — глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные.
Life.ru