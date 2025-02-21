Многочисленные люди не остаются равнодушными к отказу украинского руководства искать мирное разрешение конфликта, что, в свою очередь, порождает эмоциональную критику в адрес киевского режима и Владимира Зеленского со стороны команды Дональда Трампа. Таким мнением поделился в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.