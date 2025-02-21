Идите с «Миром»: Экономист объяснил, почему Visa и MasterCard больше не ждут в России

Платёжные системы Visa и MasterCard больше не ждут в России, потому что для внутреннего рынка уже разработана достойная альтернатива в виде карт системы «Мир». Об этом заявил экономист Павел Штанов, комментируя новости о возможном возвращении в нашу страну западных компаний.

Он подчеркнул, что уход Visa и Mastercard стал вызовом для отечественного финансового рынка. Тем не менее Россия преодолела негативные последствия от санкций, а платёжная система «Мир» уже доказала свою эффективность и независимость от внешних факторов.