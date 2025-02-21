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Регион
21 февраля, 11:49

Идите с «Миром»: Экономист объяснил, почему Visa и MasterCard больше не ждут в России

Экономист Штанов: Системам Visa и Mastercard нашли альтернативу в России

Платёжные системы Visa и MasterCard больше не ждут в России, потому что для внутреннего рынка уже разработана достойная альтернатива в виде карт системы «Мир». Об этом заявил экономист Павел Штанов, комментируя новости о возможном возвращении в нашу страну западных компаний.

Он подчеркнул, что уход Visa и Mastercard стал вызовом для отечественного финансового рынка. Тем не менее Россия преодолела негативные последствия от санкций, а платёжная система «Мир» уже доказала свою эффективность и независимость от внешних факторов.

«Развитие отечественных финансовых технологий сделали своё дело — Visa и Mastercard больше не являются незаменимыми», — уверен собеседник RuNews24.ru.

Озвучены три условия для возвращения западных компаний в Россию
Озвучены три условия для возвращения западных компаний в Россию

Ранее в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard в Россию. В целом же более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году. К слову, Мария Захарова уже озвучила условие для возвращения иностранных брендов в Россию.

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pixabay / jarmoluk

Борис Эльфанд
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