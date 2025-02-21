Солист One Direction Лиам Пейн перед смертью поругался с эскортницами после группового секса

Бывший солист англо-ирландской группы One Direction Лиам Пейн перед самой смертью разругался с эскортницами после группового секса в гостиничном номере в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

«Судебно-медицинская экспертиза последних часов жизни 31-летнего мужчины показала, что он связался с двумя женщинами через сайт секс-работников и пригласил их в свой номер в отеле», — сказано в публикации.