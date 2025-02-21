Солист One Direction Лиам Пейн перед смертью поругался с эскортницами после группового секса
Daily Mail: Певец Лиам Пейн проводил время с эскортницами до падения с балкона
Лиам Пейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liampayne
Бывший солист англо-ирландской группы One Direction Лиам Пейн перед самой смертью разругался с эскортницами после группового секса в гостиничном номере в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.
«Судебно-медицинская экспертиза последних часов жизни 31-летнего мужчины показала, что он связался с двумя женщинами через сайт секс-работников и пригласил их в свой номер в отеле», — сказано в публикации.
Как рассказали на допросе девушки, музыкант был пьян в момент встречи и употреблял наркотики. Через два часа общения Пейн внезапно пришёл в ярость, разбил в номере телевизор и выставил эскортниц за дверь, не заплатив им. А уже затем певец был найден мёртвым под балконом отеля.
Напомним, Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся 31-летний певец устроил в номере дебош. По предварительной. информации, Лиам находился под воздействием запрещённых веществ. По словам менеджера отеля, певец вёл себя настолько агрессивно, что работники позвонили в 911 и попросили приехать как можно скорее.