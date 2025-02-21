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Регион
21 февраля, 15:51
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«Это вакханалия»: Лавров осудил Рютте за подход к урегулированию кризиса на Украине

Лавров назвал действия Рютте в отношении украинского кризиса вакханалией

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вакханалией действия и заявления генсека НАТО Марка Рютте по разрешению украинского кризиса. Такое высказывание от российского министра прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.

«Конечно, это вакханалия. Конечно, этот человек — в данном случае Рютте — злоупотребляет, грубо нарушает свои функциональные обязанности», — заявил российский дипломат, комментируя риторику Рютте.

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Напомним, что генсек НАТО изо всех сил призывал к продолжению войны в декабре прошлого года. Он даже предлагал забрать у стариков какой-то процент от пенсий, чтобы пустить эти деньги на оружие. Затем, почуяв, куда дует ветер из дверей Белого дома, политик решил сказать несколько ласковых слов в адрес президента РФ Владимира Путина, заявив, что без него переговоры никак не обойдутся. А теперь он подмазывается к лидеру США, расхваливая его мирную инициативу по Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb, Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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