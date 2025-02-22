Рябков обозначил два параллельных трека в переговорах России и США
У России и США на данный момент существуют два трека в вопросе диалога. Они параллельны, но взаимосвязаны друг с другом. К первому относится ситуация вокруг Украины, а ко второму — двусторонние вопросы. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Если сказать несколько упрощенно, то на сегодня перед нами два параллельных, но, разумеется, в какой-то мере, политически взаимосвязанных трека: один - это украинские дела, другой — это двусторонка», — сказал Рябков.
В настоящее время также существует понимание, что стороны в приоритетном порядке будут сосредоточены на развитии и углублении диалога по вопросам двусторонних отношений. Тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями также возможна, но в том случае, если российская сторона увидит «зримые сдвиги к лучшему в американской политике».
Ранее стало известно, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись важные и очень востребованные переговоры между делегациями России и США. Заседание продолжалось 4,5 часа, и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошло успешно. В Белом доме также охарактеризовали встречу как историческую.
ТАСС / AP / Pavel Bednyakov