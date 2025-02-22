Колоссальный разрыв: Мужчины на 130 километров перешагали женщин

За год мужчины проходят на 180 тысяч шагов больше, чем женщины, выяснили создатели профильного приложения Роман Прилипко и Константин Южный, проанализировав данные 25 тысяч пользователей по всей России. Колоссальный разрыв эксперты объяснили ежедневной разницей в активности представителей разных полов.

Так, мужчины в среднем проходят до девяти тысяч шагов за день, тогда как женщины — около восьми тысяч. За год набирается разница порядка 130 километров. Собеседники РИАМО объяснили результаты тем, что представители сильного пола чаще выбирают подвижную работу, а также больше ходят пешком, экономя на транспорте на коротких расстояниях.

Кроме того, мужчины чаще занимаются активными видами спорта, а зимой реже женщин снижают физическую активность. А ещё представители сильного пола воспринимают ходьбу не просто как элемент ЗОЖ, а как способ соревнования, для чего используют приложения для фитнеса и смарт часы, заключили эксперты.