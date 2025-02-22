Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 11:48

Колоссальный разрыв: Мужчины на 130 километров перешагали женщин

РИАМО: За год мужчины проходят на 180 тыс. шагов больше, чем женщины

За год мужчины проходят на 180 тысяч шагов больше, чем женщины, выяснили создатели профильного приложения Роман Прилипко и Константин Южный, проанализировав данные 25 тысяч пользователей по всей России. Колоссальный разрыв эксперты объяснили ежедневной разницей в активности представителей разных полов.

Так, мужчины в среднем проходят до девяти тысяч шагов за день, тогда как женщины — около восьми тысяч. За год набирается разница порядка 130 километров. Собеседники РИАМО объяснили результаты тем, что представители сильного пола чаще выбирают подвижную работу, а также больше ходят пешком, экономя на транспорте на коротких расстояниях.

Спину не сгибать! Как поднимать тяжести в зрелом возрасте, объяснил врач
Спину не сгибать! Как поднимать тяжести в зрелом возрасте, объяснил врач

Кроме того, мужчины чаще занимаются активными видами спорта, а зимой реже женщин снижают физическую активность. А ещё представители сильного пола воспринимают ходьбу не просто как элемент ЗОЖ, а как способ соревнования, для чего используют приложения для фитнеса и смарт часы, заключили эксперты.

От выпирающего живота до сколиоза: Россиянам раскрыли пугающие последствия сидячей работы
От выпирающего живота до сколиоза: Россиянам раскрыли пугающие последствия сидячей работы

Ранее россиянам предложили фудхаки для похудения вместо диет. В частности, диетолог посоветовала делать упражнения после каждого приёма пищи. Кроме того, врач рассказала, что физическая активность поможет не провалиться в депрессию.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Физкультура
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar