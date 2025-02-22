В Киеве пожаловались на сложную ситуацию с газом из-за российских «ударов возмездия»
«Нафтогаз Украины» заявил о сложной ситуации из-за повреждений инфраструктуры
В «Нафтогазе Украины» сообщили о сложной ситуации, возникшей в результате повреждения производственных мощностей. Об этом рассказал руководитель компании Роман Чумак.
«Ситуация непростая», — сказал он на встрече с руководством миссии Международного валютного фонда (МВФ).
Глава компании также отметил, что объёмы газа, которые Украина импортирует, играют ключевую роль в поддержании баланса газотранспортной системы и удовлетворении потребностей всех пользователей.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за «ударов возмездия» со стороны армии РФ объёмы газа, добываемые Украиной, уменьшились на 40%. Это заставило Киев увеличить импорт газа из Европы до 800 миллионов кубометров в феврале и марте. К слову, недавно наши парни разнесли крупнейший в Незалежной Гнединцевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Черниговской области. Проблем киевским властям добавляет и Словакия, которая грозится перекрыть транзит энергоносителя.
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