В Киеве пожаловались на сложную ситуацию с газом из-за российских «ударов возмездия»

В «Нафтогазе Украины» сообщили о сложной ситуации, возникшей в результате повреждения производственных мощностей. Об этом рассказал руководитель компании Роман Чумак.

«Ситуация непростая», — сказал он на встрече с руководством миссии Международного валютного фонда (МВФ).