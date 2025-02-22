Куча ограничений и никаких путешествий: Роднина рассказала, как на неё повлияли санкции
Депутат ГД Роднина заявила, что из-за санкций больше не может путешествовать
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина поделилась своим мнением о последствиях санкций на её жизнь. По её словам, после введения ограничений, она больше не может путешествовать.
«Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — сказала она в беседе со Sport24.
Роднина подчеркнула, что находится не только под санкциями США, но и под ограничениями со стороны Европейского Союза и Украины. Она отметила, что эти меры не причиняют ей значительных неудобств, однако их отмена упростила бы множество процессов.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз хочет принять 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля. Информацию об этом уже подтвердили в союзе стран. Еврокомиссар по экономике заявил, что блок не отменит свои ограничения против России, даже если это сделает Вашингтон.
ТАСС / URA.RU / Роман Наумов