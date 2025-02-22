Куча ограничений и никаких путешествий: Роднина рассказала, как на неё повлияли санкции

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина поделилась своим мнением о последствиях санкций на её жизнь. По её словам, после введения ограничений, она больше не может путешествовать.

«Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — сказала она в беседе со Sport24.