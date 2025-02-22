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22 февраля, 13:22

Куча ограничений и никаких путешествий: Роднина рассказала, как на неё повлияли санкции

Депутат ГД Роднина заявила, что из-за санкций больше не может путешествовать

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина поделилась своим мнением о последствиях санкций на её жизнь. По её словам, после введения ограничений, она больше не может путешествовать.

«Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — сказала она в беседе со Sport24.

Роднина подчеркнула, что находится не только под санкциями США, но и под ограничениями со стороны Европейского Союза и Украины. Она отметила, что эти меры не причиняют ей значительных неудобств, однако их отмена упростила бы множество процессов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз хочет принять 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля. Информацию об этом уже подтвердили в союзе стран. Еврокомиссар по экономике заявил, что блок не отменит свои ограничения против России, даже если это сделает Вашингтон.

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ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Александра Мышляева
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