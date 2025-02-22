Глава МО Израиля Кац пообещал ответить ХАМАС за смерть заложницы Шири Бибас
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал волнующим и радостным возвращение шестерых заложников из Сектора Газа. Он также выразил слова скорби в связи гибелью пленной Шири Бибас и её детей, смерть которых по вине ХАМАС не должна остаться без ответа. Заявление министра распространила пресс-служба военного ведомства еврейского государства.
«Возвращение Элии, Омера, Хишама, Аверы, Омера и Таля — это волнующий и радостный момент для их семей и всего народа Израиля. Однако он сопровождается глубокой болью из-за судьбы Шири Бибас и её сыновей, Ариэля и Кфира, которые были жестоко убиты террористами ХАМАС и их сообщниками. Мы не можем оставить этот ужасный и чудовищный поступок без ответа», — сказал Кац.
Он добавил, что Израилю необходимо сделать всё возможное для возвращения всех живых заложников и тел погибших пленников. Министр подчеркнул, что правление ХАМАС в Газе должно быть ликвидировано ради обеспечения безопасности израильского народа.
Напомним, сегодня израильская сторона приняла последних шестерых заложников из Газы, которых ХАМАС обязались освободить в ходе первого этапа договора о прекращении огня. За пять недель перемирия с палестинской стороной Израиль смог вернуть 30 живых заложников и четыре тела погибших. Останки Шири Бибас, погибшей в плену палестинцев, израильтянам сегодня передал Международный комитет Красного Креста. Тело заложницы опознали.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN