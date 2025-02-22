Глава МО Израиля Кац пообещал ответить ХАМАС за смерть заложницы Шири Бибас

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал волнующим и радостным возвращение шестерых заложников из Сектора Газа. Он также выразил слова скорби в связи гибелью пленной Шири Бибас и её детей, смерть которых по вине ХАМАС не должна остаться без ответа. Заявление министра распространила пресс-служба военного ведомства еврейского государства.