Более 10 человек пострадали при серии взрывов на юге Таиланда перед визитом бывшего премьера
Nation: На юге Таиланда прогремела серия взрывов, пострадали 11 человек
В провинциях «крайнего юга» Таиланда прогремело несколько взрывов. В результате оказались ранены 11 человек, из них 7 полицейских. Об этом докладывает газета Nation.
«Взрыв самодельного взрывного устройства произошёл ночью с субботы на воскресенье в районе Баннанг Сатха в провинции Ялла у местного ночного магазина товаров повседневного спроса. В результате взрыва 11 человек получили ранения, среди них семеро полицейских и четверо гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Сообщается, что взрывы случились прямо перед приездом в регион бывшего премьер-министра (2001-2006) Таиланда Таксина Чинавата, недавно назначенного на должность советника премьера Малайзии как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ещё один взрыв зафиксировали в аэропорту, куда должен был прибыть политик. Жертв нет, полиция усилила контроль.
Политик прибывает в самый южный регион Таиланда, чтобы начать новую серию переговоров о мире между властями Таиланда и повстанческими исламскими сепаратистскими движениями и организациями, действующими на «крайнем юге» страны, в регионе, в состав которого входят провинции Наративат, Ялла и Паттани. Малайзия неоднократно выступала как посредник в переговорах между властями Таиланда и сепаратистами «крайнего юга», большинство из которых являются этническими малайцами-мусульманами.
Недавно МАГАТЭ сообщило, что на Чернобыльской АЭС раздался взрыв. ЧП произошло в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. В Кремле назвали подтасовкой обвинения украинского режима о якобы российском ударе по станции.
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