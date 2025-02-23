Более 10 человек пострадали при серии взрывов на юге Таиланда перед визитом бывшего премьера

В провинциях «крайнего юга» Таиланда прогремело несколько взрывов. В результате оказались ранены 11 человек, из них 7 полицейских. Об этом докладывает газета Nation.

«Взрыв самодельного взрывного устройства произошёл ночью с субботы на воскресенье в районе Баннанг Сатха в провинции Ялла у местного ночного магазина товаров повседневного спроса. В результате взрыва 11 человек получили ранения, среди них семеро полицейских и четверо гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Сообщается, что взрывы случились прямо перед приездом в регион бывшего премьер-министра (2001-2006) Таиланда Таксина Чинавата, недавно назначенного на должность советника премьера Малайзии как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ещё один взрыв зафиксировали в аэропорту, куда должен был прибыть политик. Жертв нет, полиция усилила контроль.