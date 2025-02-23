Положение Зеленского после прихода Трампа к власти описали шахматным термином

После прихода к власти в США Дональда Трампа Владимир Зеленский постоянно находится в позиции цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. — Прим. Life.ru). Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

«Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства (Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа. Трамп потребовал половину драгоценных металлов Украины в обмен на помощь… Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территории в результате заключения мира на условиях России и тем, чтобы оставить своё будущее под американской гегемонией», — пишет колумнист Эге Догач Эрдоган.