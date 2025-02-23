Положение Зеленского после прихода Трампа к власти описали шахматным термином
Milliyet: Зеленский оказался в позиции цугцванга после прихода Трампа к власти
После прихода к власти в США Дональда Трампа Владимир Зеленский постоянно находится в позиции цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. — Прим. Life.ru). Об этом пишет турецкая газета Milliyet.
«Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства (Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа. Трамп потребовал половину драгоценных металлов Украины в обмен на помощь… Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территории в результате заключения мира на условиях России и тем, чтобы оставить своё будущее под американской гегемонией», — пишет колумнист Эге Догач Эрдоган.
По мнению автора статьи, ещё одним важным аспектом сближения РФ и США является укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене. На данный момент наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман работает над созданием нового общества с помощью программы под названием «Видение 2030», отказываясь от ваххабизма внутри страны. И его старания уже дают свои плоды, ведь местом для переговоров выбраны не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд, приводятся в материале слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, в сложившейся ситуации после переговоров делегаций США и России в Эр-Рияде политологи считают, что президент США более не хочет никаких дел иметь с главой киевского режима. По словам американского лидера, присутствие Зеленского на переговорах теперь и вовсе не важно. Однако Штаты всё равно преисполнены решимости получить от него подпись под договором о передаче ресурсов.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza