Глава Минфина США рассказал детали ресурсной сделки Вашингтона и Киева
Минфин США: Ресурсная сделка с Украиной не включает военные гарантии для Киева
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что планируемая сделка Соединённых Штатов и Украины по использованию редкоземельных ископаемых не содержит военных гарантий для Киева. Он также добавил, что Америка ожидает, что Владимир Зеленский подпишет соглашение.
«Сделка не включает военные гарантии. Но она подразумевает гарантии активных инвестиций Соединённых Штатов в экономическое будущее (Украины. — Прим. Life.ru). Я называю это гарантиями экономической безопасности», — заявил министр в эфире телеканала Fox News.
Ранее советник министра обороны Украины Александр Кубраков назвал сделку с США прекрасной возможностью. По его мнению, роль Штатов в разработке украинских ископаемых приведёт к развитию двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности. Напомним, что Америка предложили Зеленскому предоставить Вашингтону право на распоряжение половиной редкоземельных минералов Украины. В парламенте доложили, что работа по проекту началась.
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