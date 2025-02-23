Глава Минфина США рассказал детали ресурсной сделки Вашингтона и Киева

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что планируемая сделка Соединённых Штатов и Украины по использованию редкоземельных ископаемых не содержит военных гарантий для Киева. Он также добавил, что Америка ожидает, что Владимир Зеленский подпишет соглашение.