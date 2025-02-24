Владимир Зеленский прокомментировал гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры на Украине в 2024 году. Глава киевского режима сделал вид, якобы впервые слышит об этом человеке.

«Я не знаю этого человека, я никогда не знал его», — заявил он во время пресс-конференции.