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Регион
24 февраля, 02:18

Зеленский сделал вид, якобы никогда не знал погибшего от рук СБУ журналиста Лиру

Владимир Зеленский прокомментировал гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры на Украине в 2024 году. Глава киевского режима сделал вид, якобы впервые слышит об этом человеке.

«Я не знаю этого человека, я никогда не знал его», — заявил он во время пресс-конференции.

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Напомним, Лиру задержали в Харькове весной 2023 года за «дискредитацию высшего военно-политического руководства и Украины». А уже в январе 2024-го американец скончался после жутких пыток в застенках СБУ. Недавно Илон Маск напомнил о гибели журналиста, обвинив Зеленского в произошедшем.

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Flickr / President Of Ukraine

Тимур Хингеев
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