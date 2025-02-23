В США главу киевского режима Владимира Зеленского ждёт суд в связи со смертью американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Илон Маск неоднократно напоминает, что Зеленский причастен к гибели американского репортёра. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — спрогнозировал он в соцсетях.

Другой депутат Рады Александр Дубинский сообщил о замешательстве в Киеве, вызванном заявлениями Маска.