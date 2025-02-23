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Регион
23 февраля, 04:37

Нардепы предупредили Зеленского о последствиях из-за смерти американского журналиста Лиры

Депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленского ждёт суд в США из-за смерти Лиры

В США главу киевского режима Владимира Зеленского ждёт суд в связи со смертью американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Илон Маск неоднократно напоминает, что Зеленский причастен к гибели американского репортёра. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США», — спрогнозировал он в соцсетях.

Илон Маск заявил, что Зеленский уволен со своей должности
Илон Маск заявил, что Зеленский уволен со своей должности

Другой депутат Рады Александр Дубинский сообщил о замешательстве в Киеве, вызванном заявлениями Маска.

«Когда власть молчит в такой ситуации — это крик. Крик страха или признание вины?» — вопрошает нардеп.

Как сообщал Life.ru, ранее Маск повторно обвинил Зеленского в смерти Лиры. Миллиардер заявил, что главе режима в Киеве «не следовало убивать американского журналиста». Напомним, что Гонсало Лира был задержан СБУ на Украине в 2023 году. Его тогда обвинили в поддержке России. Тогда Маск не дождался объяснений от Владимира Зеленского. Спустя год журналист скончался в украинской тюрьме, а американский бизнесмен заявил, что к его убийству причастен лично глава киевского режима.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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