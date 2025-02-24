7 шокирующих правил жизни московских бояр XVII века, которые вы не найдёте в учебниках

Многие представляют себе жизнь бояр как бесконечные пиры и богатые хоромы. Но не всё было так просто. Например, бояре не могли покинуть Москву без разрешения царя. Их особняки больше напоминали небольшие крепости, а домашний уклад был строго регламентирован. Давайте разберёмся, как на самом деле жили московские бояре в XVII веке.

Дома бояр: роскошь без излишеств

Боярский дом в XVII веке: как жили русские аристократы. Фото © Wikipedia / Shakko

Боярские дворы напоминали небольшие автономные поселения. Здесь были не только жилые дома, но и конюшни, амбары, погреба, избы для слуг. Каменные дома встречались редко, так как стоили дорого. Чаще всего жилища бояр XVII века строили из дерева, но внутри они были удивительно просторными.

Как выглядел дом боярина

Подклеть — нижний этаж, где хранили запасы и жила прислуга.

— нижний этаж, где хранили запасы и жила прислуга. Горница — главный этаж, где жили хозяева.

— главный этаж, где жили хозяева. Вышки — дополнительные комнаты над сенями, часто в виде башен. Самое главное украшение дома — иконы. Они заполняли стены и создавали ощущение, будто ты находишься в церкви. Только в конце XVII века богатые бояре начали вешать картины, но исключительно на религиозные темы.

Как бояре XVII века проводили день

Боярский быт в старой Москве: дом, семья и традиции. Фото © «Шедеврум»

Жизнь боярина подчинялась строгому распорядку. Утро начиналось с молитвы в специальной моленной комнате.

начиналось с молитвы в специальной моленной комнате. Днём боярин отправлялся на службу в царский дворец.

боярин отправлялся на службу в царский дворец. Обед проходил дома, часто с гостями, но без привычных нам тарелок и вилок.

проходил дома, часто с гостями, но без привычных нам тарелок и вилок. После обеда полагался обязательный сон.

полагался обязательный сон. Вечером — снова служба или отдых с семьёй. Боярыня вела совершенно другой образ жизни. Основное время она посвящала рукоделию, присмотру за слугами и религиозным обрядам. Развлечения? Только пение, музыка и редкие выступления шутов.

Боярские пиры: как ели в XVII веке

Боярские пиры и обычаи: что ели богатые в XVII веке. Фото © Wikipedia / Константин Маковский

Если вы думаете, что богатые люди всегда пользовались столовыми приборами, то это не так. На боярских застольях еду подавали в больших мисках, откуда её ели руками или деревянными ложками. Ножи использовали редко, так как мясо подавали уже нарезанным. Что ели бояре: жареное мясо и дичь,

рыбу и икру,

соленья и мочёные яблоки,

разнообразные каши и хлеб,

мёд, пряники и другие сладости. Из напитков предпочитали квас, медовуху и даже вино. А вот водку пили реже, она считалась напитком простого люда.

Тайны и запреты боярских жён

Тайны боярских жён: как проходила их жизнь в XVII веке. Фото © Wikipedia / Константин Маковский

Женщинам боярского сословия не позволялось выходить из дома без сопровождения. Они редко принимали участие в праздниках, но должны были показать себя в начале застолья, символически поднеся гостям вино. Основное время боярыни проводили на женской половине дома, занимаясь рукоделием и молитвами. Развлечений у них было немного: иногда они слушали музыку или наблюдали за выступлениями шутов.

Почему жизнь бояр была не такой уж сладкой

Роскошь и запреты: жизнь московских бояр под властью царя. Фото © Wikipedia / Андрей Рябушкин

Хотя бояре жили в роскоши, у них были строгие ограничения. Например, за нарушение правил поведения можно было попасть в немилость царя. Уехать из Москвы без разрешения тоже не получалось — это могло закончиться ссылкой.