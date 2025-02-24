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24 февраля, 15:00

7 шокирующих правил жизни московских бояр XVII века, которые вы не найдёте в учебниках

Как жили богатые люди в XVII веке? Какие странные правила ограничивали их свободу? Почему бояре ели руками и что подавали на пышных застольях? Life.ru собрал самые интересные факты об элите Москвы тех времён, приготовьтесь удивляться.

Как жили бояре в Москве XVII века: тайны и запреты. Обложка © «Шедеврум»

Как жили бояре в Москве XVII века: тайны и запреты. Обложка © «Шедеврум»

Многие представляют себе жизнь бояр как бесконечные пиры и богатые хоромы. Но не всё было так просто. Например, бояре не могли покинуть Москву без разрешения царя. Их особняки больше напоминали небольшие крепости, а домашний уклад был строго регламентирован. Давайте разберёмся, как на самом деле жили московские бояре в XVII веке.

Дома бояр: роскошь без излишеств

Боярский дом в XVII веке: как жили русские аристократы. Фото © Wikipedia / Shakko

Боярский дом в XVII веке: как жили русские аристократы. Фото © Wikipedia / Shakko

Боярские дворы напоминали небольшие автономные поселения. Здесь были не только жилые дома, но и конюшни, амбары, погреба, избы для слуг. Каменные дома встречались редко, так как стоили дорого. Чаще всего жилища бояр XVII века строили из дерева, но внутри они были удивительно просторными.

Как выглядел дом боярина

  • Подклеть — нижний этаж, где хранили запасы и жила прислуга.
  • Горница — главный этаж, где жили хозяева.
  • Вышки — дополнительные комнаты над сенями, часто в виде башен.

Самое главное украшение дома — иконы. Они заполняли стены и создавали ощущение, будто ты находишься в церкви. Только в конце XVII века богатые бояре начали вешать картины, но исключительно на религиозные темы.

Как бояре XVII века проводили день

Боярский быт в старой Москве: дом, семья и традиции. Фото © «Шедеврум»

Боярский быт в старой Москве: дом, семья и традиции. Фото © «Шедеврум»

Жизнь боярина подчинялась строгому распорядку.

  • Утро начиналось с молитвы в специальной моленной комнате.
  • Днём боярин отправлялся на службу в царский дворец.
  • Обед проходил дома, часто с гостями, но без привычных нам тарелок и вилок.
  • После обеда полагался обязательный сон.
  • Вечером — снова служба или отдых с семьёй.

Боярыня вела совершенно другой образ жизни. Основное время она посвящала рукоделию, присмотру за слугами и религиозным обрядам. Развлечения? Только пение, музыка и редкие выступления шутов.

Боярские пиры: как ели в XVII веке

Боярские пиры и обычаи: что ели богатые в XVII веке. Фото © Wikipedia / Константин Маковский

Боярские пиры и обычаи: что ели богатые в XVII веке. Фото © Wikipedia / Константин Маковский

Если вы думаете, что богатые люди всегда пользовались столовыми приборами, то это не так. На боярских застольях еду подавали в больших мисках, откуда её ели руками или деревянными ложками. Ножи использовали редко, так как мясо подавали уже нарезанным. Что ели бояре:

  • жареное мясо и дичь,
  • рыбу и икру,
  • соленья и мочёные яблоки,
  • разнообразные каши и хлеб,
  • мёд, пряники и другие сладости.

Из напитков предпочитали квас, медовуху и даже вино. А вот водку пили реже, она считалась напитком простого люда.

Тайны и запреты боярских жён

Тайны боярских жён: как проходила их жизнь в XVII веке. Фото © Wikipedia / Константин Маковский

Тайны боярских жён: как проходила их жизнь в XVII веке. Фото © Wikipedia / Константин Маковский

Женщинам боярского сословия не позволялось выходить из дома без сопровождения. Они редко принимали участие в праздниках, но должны были показать себя в начале застолья, символически поднеся гостям вино. Основное время боярыни проводили на женской половине дома, занимаясь рукоделием и молитвами. Развлечений у них было немного: иногда они слушали музыку или наблюдали за выступлениями шутов.

Почему жизнь бояр была не такой уж сладкой

Роскошь и запреты: жизнь московских бояр под властью царя. Фото © Wikipedia / Андрей Рябушкин

Роскошь и запреты: жизнь московских бояр под властью царя. Фото © Wikipedia / Андрей Рябушкин

Хотя бояре жили в роскоши, у них были строгие ограничения. Например, за нарушение правил поведения можно было попасть в немилость царя. Уехать из Москвы без разрешения тоже не получалось — это могло закончиться ссылкой.

К концу XVII века многое начало меняться. Бояре стали ездить за границу, перенимать европейские привычки и даже учиться более сдержанному поведению за столом. Но главное оставалось неизменным: они продолжали оставаться элитой Руси, пусть и с жёсткими правилами. А ранее Life.ru познакомил читателей с тремя сильными женщинами, принимающими поздравления 23 Февраля.

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Сергей Трофимов
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