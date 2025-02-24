Песков: МИД сообщит конкретику о предстоящих переговорах России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что всю конкретику о предстоящих переговорах РФ и США сообщит МИД на экспертном уровне. Речь идёт о месте и времени встречи российской и американской делегаций.

«Что касается конкретики, конечно, это уже будет всё сообщаться по линии министерства иностранных дел», — поделился представитель Кремля.