Песков: МИД сообщит конкретику о предстоящих переговорах России и США
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что всю конкретику о предстоящих переговорах РФ и США сообщит МИД на экспертном уровне. Речь идёт о месте и времени встречи российской и американской делегаций.
«Что касается конкретики, конечно, это уже будет всё сообщаться по линии министерства иностранных дел», — поделился представитель Кремля.
Песков также добавил, что переговоры Москвы и Вашингтона по раздражителям являются началом разговора экспертов. Об этом страны условились в Эр-Рияде. Прежде всего речь идёт о разблокировке работы дипмиссий стран.
Ранее представитель Кремля сообщил, что Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу. По его словам, Вашингтон пытается разобраться в первопричинах конфликта. Этот анализ поможет в контексте урегулирования конфликта на Украине. Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые переговоры между РФ и Штатами. Помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что встреча, длившаяся четыре с половиной часа, прошла неплохо.
Life.ru