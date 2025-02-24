В Кремле раскрыли, о чём Путин и Си Цзиньпин говорили по телефону
Кремль: Путин проинформировал Си Цзиньпина о начавшемся диалоге РФ и США
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время контактах с США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Си Цзиньпин выразил поддержку начавшемуся диалогу России и США. Также он отметил, что готов содействовать поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
«Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», — указано в сообщении Кремля.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. Также Путин и Си Цзиньпин обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта. Вместе с тем лидеры РФ и Китая подтвердили график предстоящих встреч на высшем уровне.
Ранее стало известно, что Владимир Путин переговорил по телефону с Си Цзиньпином. По данным китайских СМИ, разговор состоялся по инициативе президента РФ. До этого председатель КНР принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве. Также Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Поднебесную в сентябре 2025 года. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, данные поездки уже готовятся.
Life.ru