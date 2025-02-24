В Кремле раскрыли, о чём Путин и Си Цзиньпин говорили по телефону

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время контактах с США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Си Цзиньпин выразил поддержку начавшемуся диалогу России и США. Также он отметил, что готов содействовать поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

«Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», — указано в сообщении Кремля.